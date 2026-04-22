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Attacco russo a Meloni, Solovyov insiste: “E’ fascista, perché si offende?”

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(Adnkronos) – “Meloni è fascista, perché si offende?”. Vladimir Solovyov insiste e continua ad attaccare la presidente del Consiglio. Il giornalista russo, dopo gli insulti rivolti ieri alla premier, oggi torna alla carica nel suo programma sulla tv russa. Il propagandista, vicino al Cremlino e megafono di Vladimir Putin, apostrofa ancora la premier. “Questi bastardi -dice riferendosi anche a giornalisti- insultano il presidente Vladimir Putin, paragonandolo al peggior male del mondo e a Hitler. Non capisco cosa non piaccia quando definiamo Meloni fascista sulla base di fatti concreti, non capisco quale sia il problema. Meloni ha avuto visioni fasciste dall’infanzia. Definiva Mussolini il miglior politico. Per cosa si è offesa? Per la verità?”. 

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