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Sostenibilità, Capuano (Conai): “Giornalismo fondamentale per sistema”

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(Adnkronos) – “Conai, il sistema consortile, si fonda su tre gambe: ci sono le istituzioni, le imprese – tutte quelle che producono gli imballaggi, quelle che li utilizzano, tutte quelle che fanno il riciclo – e ci sono i cittadini che aiutano a fare la raccolta differenziata. Ecco, oggi potremmo aggiungere una quarta gamba, che c’è sempre stata, ma lo diciamo in modo più esplicito, che è il mondo del giornalismo che è fondamentale per tenere anche incollate le altre tre. Quindi un tavolino a tre gambe è solido, un tavolino a quattro è ancora più solido per il futuro”. Così Ignazio Capuano, presidente Conai, in occasione della prima conferenza nazionale ‘Sostenibilità e giornalismo responsabile’, questa mattina a Milano. 

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