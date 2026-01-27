5.8 C
Australian Open, oggi Alcaraz-De Minaur – Diretta

Carlos Alcaraz torna in campo agli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, il tennista spagnolo sfida l’australiano e ‘padrone di casa’ Alex De Minaur, numero sei del mondo – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Melbourne. Nei turni precedenti Alcaraz ha battuto Walton, Hanfmann, Moutet e Paul negli ottavi. De Minaur invece ha superato McDonald, Medjedovic, Tiafoe e Bublik. 

In caso di passaggio del turno in semifinale Alcaraz sfiderebbe Alexander Zverev, che ha battuto Learner Tien in quattro set. 

 

sport

