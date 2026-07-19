29 C
Firenze
domenica 19 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bad Bunny a Milano, biglietti rimborsati integralmente dopo lo stop per maltempo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – I fan di Bad Bunny che ieri sera erano all’Ippodromo Snai La Maura di Milano saranno rimborsati integralmente. Lo fa sapere Live Nation, dopo che la seconda data milanese del tour dell’artista portoricano è stato interrotto a causa di violento temporale con grandine che si è abbattutto sulla città mentre era in corso lo spettacolo.  

“A causa delle condizioni meteorologiche avverse, tra cui temporali e grandine, il concerto di Bad Bunny in programma ieri sera all’Ippodromo Snai La Maura di Milano è stato interrotto e l’area è stata evacuata in sicurezza – fa sapere Live Nation -. A seguito di un’attenta valutazione e dopo aver compiuto ogni sforzo per riprogrammare l’evento, siamo spiacenti di informare i possessori dei biglietti che il concerto è stato annullato e non verrà riprogrammato”. 

“La sicurezza di tutti i presenti è sempre la nostra massima priorità – prosegue Live Nation -. Vi ringraziamo per la pazienza, la comprensione e la collaborazione dimostrate durante l’evacuazione e ci scusiamo sinceramente per il disagio causato. Tutti i possessori di biglietti riceveranno un rimborso completo (prezzo del biglietto + diritti di prevendita)”. Ulteriori dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
29 ° C
29.5 °
26.5 °
67 %
1.3kmh
6 %
Dom
34 °
Lun
34 °
Mar
36 °
Mer
34 °
Gio
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1874)ultimora (1175)Video Adnkronos (372)Tecnologia (75)sport (61)salute (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati