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Belgio-Senegal, succede di tutto: ct annaffiato, invasione e lite in campo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Invasione di campo, Rudi Garcia annaffiato, lite tra due compagni di squadra. Il match tra Belgio e Senegal, nei sedicesimi dei Mondiali 2026, offre una serie di ‘fuori programma’ particolari. Passano quasi inosservati, a Seattle, i due pali centrati dal senegalese Sarr, il primo praticamente a porta vuota da 2 metri. Le situazioni anomale abbondano. La prima vittima è il ct belga Rudi Garcia, sorpreso da un irrigatore durante l’hydration break del primo tempo. Il tecnico si avvicina ai giocatori per fornire indicazioni, ma il capannello viene annaffiato dall’irrigatore che entra in funzione in campo: hydration break nel vero senso della parola e Garcia torna in panchina fradicio. Le telecamere, invece, oscurano come ormai è prassi l’invasione di campo che va in scena nel finale del primo tempo. 

La presenza dell’intruso si percepisce per la reazione del pubblico, ma immagini dell”exploit’ non esistono. Non mancano, invece, le inquadrature per la lite nel secondo tempo tra Trossard e Tielemans: il Belgio annaspa, la sconfitta e l’eliminazione si avvicinano. I due big della Nazionale si mandano platealmente a quel paese per la mancanza di intesa in campo. Lukaku prova a portare pace, con scarsi risultati. Lo screzio ha il merito di scuotere il Belgio, che nel giro di 2 minuti – tra l’86’ e l’88’ – pareggia. 

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