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Elisa Claps, il fratello Gildo a ‘Chi l’ha visto?’: “Riaperte indagini su ritrovamento corpo e complicità”

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(Adnkronos) – “Da due anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità”. Lo ha rivelato in diretta a ‘Chi l’ha visto?’ Gildo, il fratello di Elisa Claps, la 16enne scomparsa nel 1993 i cui resti furono trovati nel sottotetto della chiesa della SS. Trinità nel 2010.  

Danilo Restivo, poi condannato per l’omicidio a 30 anni, si era intanto trasferito in Gran Bretagna, dove nel 2002, a Bournemouth, ha ucciso la vicina Heather Barnett. Per questo omicidio sta scontando una pena di almeno 40 anni inflitta da un corte britrannica. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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