12.6 C
Firenze
mercoledì 3 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Benigni (Elt Group): “Spettro elettromagnetico cuore difesa integrata”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Siamo immersi in una guerra ibrida, caratterizzata da minacce asimmetriche che attraversano tutti i domini”. È il quadro tracciato da Domitilla Benigni, Ceo & Coo di Elt Group, intervistata nella sessione one-to-one “La protezione della superiorità informativa nelle infrastrutture net centriche”. Un intervento che ha riportato al centro il tema della guerra elettronica, a partire dal recente episodio di Gps jamming che ha coinvolto l’aereo della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Dopo il riferimento alle tecnologie emergenti, Benigni ha collocato l’intera questione nel contesto della Space&Underwater – Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity, il tema della conferenza in corso nei Saloni di Rappresentanza della Caserma dei Carabinieri “Salvo D’Acquisto” a Roma. 

“Da 70 anni la nostra missione è anticipare le minacce che viaggiano nello spettro elettromagnetico, oggi trasversali a spazio, aria, terra, mare e underwater”, ha spiegato. Secondo Benigni, la difesa delle infrastrutture net-centriche non può più limitarsi a un approccio piattaforma-per-piattaforma: “La digitalizzazione ha collegato tutti gli asset: dobbiamo proteggere l’intera catena di controllo, dai link satellitari ai Gps fino ai cavi sottomarini”. 

Per questo Elt Group integra Electronic Warfare, soluzioni cyber e tecnologie data-driven: “Lo spettro elettromagnetico è il retro della medaglia della cybersicurezza: non esiste l’una senza il controllo dell’altro”.  

Rispondendo sul tema della superiorità informativa, Benigni ha sottolineato che la sola protezione non basta: “Uno scudo serve quando l’attacco arriva. Ma senza informazioni preventive non è possibile impedire all’avversario di usare lo spettro: serve una difesa attiva, capace di capire e predire cosa potrà accadere”.  

Decisivo, per la manager di Elt, il rapporto con le istituzioni e la filiera nazionale: “Partnership quotidiane e durature tra pubblico, privato, università e ricerca sono essenziali. Parliamo di tecnologie sensibili che richiedono fiducia, investimenti e continuità”. Un riferimento anche alle startup presenti alla conferenza: “In Italia abbiamo competenze straordinarie: vanno messe a sistema, altrimenti rischiamo di disperdere valore”. Benigni ha concluso richiamando la necessità di una visione di lungo periodo: “Serve una politica illuminata e una strategia stabile nel tempo. Noi siamo pronti: lavoriamo già con molte realtà italiane ed europee e vogliamo crescere insieme”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.6 ° C
14.6 °
11.4 °
62 %
1kmh
0 %
Mer
12 °
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
12 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1429)ultimora (1336)sport (47)demografica (46)attualità (32)Regione Toscana (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati