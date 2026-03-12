11.8 C
Bobo Vieri in ospedale, come sta dopo l’intervento al ginocchio

Bobo Vieri in ospedale. L’ex bomber ha pubblicato su Instagram uno scatto direttamente dal letto della clinica dopo essersi sottoposto a un’operazione al ginocchio.  

“E anche questa è andata”, ha scritto Vieri a corredo dell’immagine in cui appare con sorridente, con il camice e la mano alzata nel segno della vittoria.  

Accanto a lui si vede anche un contenitore trasparente con un frammento di osso rimosso durante l’intervento. “Tolto un ossicino che andava in giro per il mio ginocchio!”, ha spiegato l’ex attaccante che ora ha solo un obiettivo: “Pronto tra un mese per il prossimo torneo di padel”. Un mese per recuperare le forze e poi pronto a tornare con la racchetta in mano.  

