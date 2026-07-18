29 C
Firenze
sabato 18 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bomba d’acqua a Milano, interrotto concerto di Bad Bunny: spettatori feriti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Il concerto di Bad Bunny all’ippodromo La Maura di Milano è stato interrotto a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla città con una forte grandinata e raffiche di vento. L’artista portoricano si stava esibendo nel secondo dei due concerti programmati nel capoluogo milanese, dopo la data di ieri per il suo ‘Debí tirar más fotos World Tour’. Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai grossi chicchi di grandine. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti per evacuare le circa 80mila persone presenti. I feriti sono stati soccorsi dal 118 e l’area è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell’ordine. 

  

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
29 ° C
29.7 °
27.7 °
53 %
0.9kmh
0 %
Sab
28 °
Dom
34 °
Lun
37 °
Mar
37 °
Mer
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1955)ultimora (1244)Video Adnkronos (376)Tecnologia (75)sport (68)salute (58)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati