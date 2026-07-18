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Milano, incendio in appartamento: un morto e diversi intossicati

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(Adnkronos) – Un incendio è divampato oggi poco dopo le 19.30 a Milano in via Padre Placido Riccardi 23 quartiere Palmanova, in un appartamento al sesto piano. Si registrerebbe una vittima, probabilmente una donna, e alcuni intossicati. Lo stabile è stato totalmente evacuato. Sei i mezzi del Comando dei vigili del fuoco di via Messina giunti in pochissimi minuti sul luogo dell’incendio, sono ancora al lavoro per domare le fiamme che hanno avvolto l’immobile. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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