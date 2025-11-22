6.6 C
Brasile, Bolsonaro è stato arrestato

(Adnkronos) – La polizia federale brasiliana ha arrestato Jair Bolsonaro, nella sua casa di Brasilia. Con un comunicato, la polizia ha reso noto di aver eseguito un mandato d’arresto cautelare emesso autorizzato dalla Corte Suprema federale, riporta la Cnn brasiliana. L’arresto è stato chiesto per violazione degli arresti domiciliari da parte dell’ex presidente di estrema destra che a settembre è stato condannato a 27 anni e tre mesi per il tentativo di golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022.  

Quella di oggi, spiega O’Globo, è quindi detenzione cautelare e non per la pena a cui è stato condannato Bolsonaro, dal momento che la sentenza non è definitiva e vi sono ancora in corso appelli. La polizia ha inoltre reso noto che l’arresto è stato eseguito senza manette e senza “esposizione mediatica”.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

