19.9 C
Firenze
lunedì 6 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Brasile eliminato, Neymar in lacrime dice addio alla selecao: “Finisce qui”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Il Brasile eliminato dai Mondiali 2026 negli ottavi e Neymar dice addio alla selecao tra le lacrime. Il numero 10, a segno su rigore nel match perso 2-1 contro la Norvegia, alla fine del match annuncia la fine della carriera in Nazionale. “Ho iniziato qui, finisco qui”, dice riportando alla memoria il suo primo gol con la maglia verdeoro, segnato proprio al MetLife Stadium nel 2010, in un’amichevole vinta contro gli Stati Uniti. “Ho provato e provato, ma è finita”, aggiunge. Il sipario cala con un gol inutile, realizzato su rigore dopo la ‘lite’ col portiere norvegese Nyland. Il botta e risposta viene ricostruito dal programma tv ‘Jogo Falado’. Neymar e Nyland si fronteggiano prima dell’esecuzione del penalty. 

“Dove vuoi il rigore? Dove lo vuoi?”, dice Neymar rivolgendosi all’estremo difensore, capace di parare il rigore calciato da Bruno Guimaraes in avvio di partita. “Sul palo, sul palo”, replica Nyland. “Non con me. Non con me. Idiota”, ribatte Neymar, che dal dischetto non sbaglia e dopo il gol va di nuovo a cercare il confronto diretto. Neymar, prima del sipario, è protagonista anche di un faccia a faccia con Odegaard. Il numero 10 della Norvegia non reagisce e non alimenta lo scontro con l’avversario, evidentemente frustrato per il risultato. Alla fine, tutto si ricompone: Neymar si scusa. Al fischio finale, il crollo: il numero 10 verdeoro crolla in lacrime, il Mondiale finisce e arriva l’addio alla selecao.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.9 ° C
20 °
16.3 °
78 %
0.8kmh
0 %
Lun
33 °
Mar
34 °
Mer
35 °
Gio
39 °
Ven
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2118)ultimora (1270)Video Adnkronos (455)sport (114)salute (87)Tecnologia (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati