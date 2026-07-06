19.9 C
Firenze
lunedì 6 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tour de France, oggi terza tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Tour de France continua con la terza tappa. Oggi, lunedì 6 luglio, la Grand Boucle lascia la Spagna ed entra in Francia, attraversando il confine con la terza tappa, 195.9 chilometri da Granollers e Les Angles. Si riparte dal successo nella seconda frazione del messicano Isaac Del Toro, in maglia gialla c’è il danese Jonas Vingegaard. Ecco orario, percorso e dove vedere la terza tappa del Tour.  

Dopo due giornate in Catalogna, il Tour de France saluta la Spagna. La terza tappa prende il via da Granollers e attraversa il confine per entrare in Francia, con arrivo a Les Angles, nei Pirenei Orientali, dove i corridori affrontano il primo vero banco di prova in salita. 

La frazione di oggi, lunedì 6 luglio, vede la prima tappa di montagna. A fare la differenza potrebbe essere soprattutto il Col de Toses, ascesa di 1ª categoria lunga 9,3 chilometri con una pendenza media del 6,5%, primo ostacolo di rilievo di questa edizione. Nel finale, quando mancheranno meno di 25 chilometri al traguardo, il percorso proporrà altre due salite: il Col du Calvaire (3ª categoria) e l’ascesa conclusiva verso Les Angles, classificata come Gpm di 3ª categoria. 

La partenza della terza tappa del Tour de France è prevista per le 12:10, con l’arrivo che è invece in programma intorno alle 16:54. 

La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.9 ° C
20 °
16.3 °
78 %
0.8kmh
0 %
Lun
33 °
Mar
34 °
Mer
35 °
Gio
39 °
Ven
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2104)ultimora (1264)Video Adnkronos (455)sport (114)salute (87)Tecnologia (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati