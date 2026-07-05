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Sinner: “Struff? Lo rispetto tanto, sarà importante riposare”

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner c’è. E vola, ancora, ai quarti di finale di Wimbledon, dopo il successo in scioltezza contro il giapponese Shintaro Mochizuki. “Era il nostro primo confronto – ha detto Jannik al termine del match – e non sapevo cosa aspettarmi. Ho cercato di gestire alcune situazioni, ma è un giocatore incredibile. Gli auguro il meglio, deve essere orgoglioso di quanto fatto”.  

Sinner non ha risparmiato i complimenti al suo avversario: “È un giocatore molto scomodo sull’erba, la palla rimane molto bassa. Ho cercato di essere un po’ più aggressivo, ho avuto chance nel secondo set ma non le ho sfruttate. Sono però contento di migliorare ogni giorno”.  

Il prossimo ostacolo del numero uno per il ‘back to back’ a Wimbledon sarà ora il tedesco Jan-Lennard Struff: “È un giocatore molto aggressivo – ha detto il numero uno – ed è molto bravo al servizio. Lo rispetto tanto, ci siamo affrontati diverse volte e l’ultima è stata proprio sull’erba, un match molto lottato. Adesso è importante riposare”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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