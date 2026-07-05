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Mondiali, Fifa sospende la squalifica di Balogun: giocherà Usa-Belgio

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
La squalifica di Folarin Balogun ai Mondiali 2026 è sospesa. L’attaccante degli Stati Uniti, espulso durante il match dei sedicesimi di finale con la Bosnia, sarà disponibile per la gara degli ottavi in programma contro il Belgio nella notte italiana tra il 6 e il 7 luglio. Con una decisione a dir poco sorprendente, la Fifa ha annunciato la “sospensione della squalifica” per un anno.  

“Il comitato disciplinare della Fifa ha inflitto la seguente sanzione al giocatore della nazionale statunitense Folarin Balogun, espulso a seguito di un cartellino rosso diretto durante la partita di Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Stati Uniti e Bosnia ed Erzegovina, disputata il 1° luglio 2026 al San Francisco Bay Area Stadium: una giornata di squalifica per violazione degli articoli 14 e 66 del Codice Disciplinare Fifa”, si legge nella nota riportata dal New York Times. “Ai sensi dell’articolo 27 del Codice Disciplinare Fifa, l’esecuzione della giornata di squalifica è sospesa per un periodo di prova di un anno. Qualora Folarin Balogun commetta un’altra infrazione di natura e gravità analoghe durante il periodo di prova, la squalifica sarà revocata e la sanzione applicata, fatto salvo qualsiasi ulteriore sanzione inflitta per la nuova infrazione”, prosegue il comunicato. 

L’espulsione di Balogun, per un pestone involontario rifilato al difensore bosniaco Tarek Muharemovic, era stata contestata dagli Stati Uniti. Persino il segretario di Stato americano, Marco Rubio, si era lamentato per il provvedimento disciplinare. Il regolamento non consente di presentare ricorso contro una squalifica di una sola gara. La Fifa, però, ha scelto di ‘congelare’ la squalifica – con una decisione a dir poco inconsueta – consentendo all’attaccante di scendere in campo negli ottavi. 

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