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Wimbledon, oggi Sinner-Mochizuki agli ottavi – Diretta

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, domenica 5 luglio, il tennista azzurro sfida il giapponese Shintaro Mochizuki negli ottavi di finale dello Slam di Londra, a cui arriva da campione in carica.  

Dove vedere il match? Sinner-Mochizuki sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW. 

 

Ai quarti, il vincitore affronterà chi avra la meglio tra Struff e Hurkacz.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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