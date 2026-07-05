31.6 C
Firenze
domenica 5 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Il gol dell’anno arriva dall’Islanda: la punizione del portiere (da 70 metri) fa il giro del mondo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il gol dell’anno arriva dall’Islanda. E l’autore è Aron Birkir Stefansson, portiere dell’Thor Akureyri, squadra islandese. Nel corso dell’ultima partita di campionato, l’estremo difensore è riuscito a segnare con un destro su punizione da circa 70 metri. Incredibile, ma vero. Questione di fortuna? Sicuramente sì, ma Stefansson è riuscito a beffare – in maniera clamorosa – il suo collega con un destro finito all’incrocio dei pali, tra gli applausi dei presenti. 

 

Un gol pazzesco, che ricorderà per tutta la vita. E destinato a diventare virale sui social 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
31.6 ° C
32.3 °
30.9 °
37 %
0.5kmh
0 %
Dom
30 °
Lun
33 °
Mar
36 °
Mer
35 °
Gio
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2148)ultimora (1304)Video Adnkronos (457)sport (115)salute (88)Tecnologia (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati