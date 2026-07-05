26.6 C
Firenze
domenica 5 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trump, il post contro Meloni: “Serve un ordine restrittivo”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti, dopo le dichiarazioni delle scorse settimane, prende di mira la presidente del Consiglio con un post sul social Truth. Il numero 1 della Casa Bianca pubblica un’immagine che raffigura la premier italiana in ‘adorazione’ davanti al presidente degli Stati Uniti. All’immagine viene abbinata la frase ‘necessario un ordine restrittivo’, con l”invocazione’ di un provvedimento da adottare nei confronti della presidente del Consiglio. Il post di Trump compare alla vigilia del vertice Nato, in programma a Ankara il 7 e 8 luglio.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
26.6 ° C
26.6 °
26.6 °
22 %
1.1kmh
96 %
Dom
26 °
Lun
32 °
Mar
36 °
Mer
35 °
Gio
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2157)ultimora (1312)Video Adnkronos (458)sport (115)salute (88)Tecnologia (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati