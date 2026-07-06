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Messico-Inghilterra, Kane-show con ‘Wonderwall’ e arrivano i complimenti di Trump

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Wonderwall cantata a squarciagola, poi l’intervista senza voce. E alla fine anche i complimenti di Donald Trump. Harry Kane e l’Inghilterra vivono una giornata memorabile con la vittoria per 3-2 contro il Messico, a Città del Messico, negli ottavi di finale dei Mondiali. La doppietta di Bellingham e il rigore del centravanti valgono il passaggio ai quarti. Alla fine, come di consueto, l’Inghilterra festeggia cantando Wonderwall con migliaia di tifosi: il capolavoro degli Oasis suggella la serata storica. 

 

“E’ stata una partita pazza, non ho più voce”, dice Kane costretto agli straordinari ai microfoni della Bbc. “Dovevamo lottare e dovevamo trovare un modo. Ora ho appena cantato e non riesco nemmeno a cantare”, dice il bomber del Bayern Monaco. “L’ambiente, la squadra, era tutto contro di noi. Abbiamo trovato una strada per uscirne”, dice. Kane è stato protagonista anche in negativo, provocando il rigore che ha consentito al Messico di realizzare il 2-3 a più di 20 minuti dalla fine. 

 

“Pensavo di essere arrivato prima sul pallone, evidentemente era una giornata un po’ così… L’arbitro ha fischiato molto contro di noi, ma alla fine non ha pesato e sono felice”, aggiunge prima di rendere omaggio a migliaia di tifosi volati in Messico: “Un tifo incredibile, sono senza parole”. Bonus track, ci sono anche i complimenti di Donald Trump: “Harry Kane dell’Inghilterra è un grande giocatore”, il post del presidente americano su Truth.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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