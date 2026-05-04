20.1 C
Firenze
lunedì 4 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Caos a Domenica In, Mara Venier ‘dimentica’ l’ospite Nicolò Filippucci: cosa è successo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
È il bello della diretta. Nel corso della puntata di Domenica In andata in onda ieri, domenica 4 maggio, la padrona di casa Mara Venier ha accidentalmente dimenticato un ospite, il vincitore delle Nuove Proposte Sanremo 2026 Nicolò Filippucci. 

Poco prima della fine della puntata, Venier ha chiesto agli autori se avesse dimenticato qualcosa. Poi, il caos. “Nicolò Filippucci! Che canta? Se non me lo dite… non si può lavorare così”, ha detto a gran voce la conduttrice. Il giovane cantante ha poi fatto il suo ingresso in studio, ma la situazione non è migliorata. “Grazie di essere qua, ma oggi cosa canti?”, gli ha chiesto Venier. Per poi rivolgersi ancora ai suoi colleghi: “Non è quella che dite voi, mi fate sbagliare”. 

 

 

“Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”, ha detto lui. “Ok, ma cosa canti?”, ha replicato Venier. Il cantante ha risposto di nuovo: “Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”, chiarendo che fosse proprio quello il titolo del brano. “Ah ma sai pensavo mi dicessi ‘sai zia, tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”, ha concluso. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.1 ° C
22.3 °
19.3 °
38 %
1kmh
0 %
Lun
24 °
Mar
17 °
Mer
19 °
Gio
20 °
Ven
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1896)ultimora (961)ImmediaPress (286)Video Adnkronos (233)sport (69)Tecnologia (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati