Auto contro un palo a Massa, 19enne morto carbonizzato

(Adnkronos) – Un giovane di 19 anni è morto nella notte tra domenica e lunedì in un incidente stradale avvenuto poco dopo l’una in via degli Unni, a Massa, in provincia di Massa Carrara. Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiava si è schiantata contro un palo della luce, prendendo fuoco subito dopo l’impatto.

All’arrivo dei soccorsi, per il ragazzo non c’era già più nulla da fare: il corpo è stato trovato all’interno dell’abitacolo, completamente carbonizzato. Sul posto sono intervenuti l’automedica, un’ambulanza della Pubblica assistenza di Carrara e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Dalle prime informazioni non risultano altri veicoli coinvolti nell’incidente. In un primo momento l’identità della vittima non era stata accertata, ma successivamente si è appreso che si tratta di un giovane di 19 anni. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

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