Firenze
martedì 20 Gennaio 2026
Champions League, oggi Inter-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla

REDAZIONE
(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 20 gennaio, i nerazzurri affrontano l’Arsenal a San Siro nella settima giornata della fase campionato del torneo. La squadra di Chivu è al momento sesta in classifica, con 12 punti, e va a caccia della qualificazione al prossimo turno della competizione.Gli uomini di Arteta sono invece primi, a 18 punti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Inter-Arsenal, in campo stasera alle 21: 

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu. 

Arsenal (4-3-3) Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard. All. Arteta. 

La partita di Champions tra Inter e Arsenal è trasmessa in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Sarà possibile vedere la partita in streaming su Sky Go e NOW.  

