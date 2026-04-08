13.7 C
Firenze
mercoledì 8 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Champions, oggi Psg-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna la Champions League con l’andata dei quarti di finale. Oggi, mercoledì 8 aprile, tocca al big match tra il Psg e il Liverpool, al Parco dei Principi. I francesi hanno eliminato il Chelsea agli ottavi, mentre i Reds arrivano dal successo in rimonta contro il Galatasaray. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Psg-Liverpool, in campo stasera alle 21: 

Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. All. Luis Enrique 

Liverpool (4-3-3): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitiké, Wirtz. All. Slot 

La partita dei quarti di Champions tra Psg e Liverpool sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
13.7 ° C
15.4 °
11.8 °
63 %
0.2kmh
0 %
Mer
19 °
Gio
23 °
Ven
23 °
Sab
23 °
Dom
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1155)ultimora (711)sport (149)Tecnologia (59)salute (49)Eurofocus (44)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati