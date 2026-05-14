Congresso pediatri: “Da Car-T a screening predittivi, come cambia salute bimbi”

(Adnkronos) – Le nuove frontiere delle cure sono protagoniste all’81° Congresso italiano di pediatria (Sip), in programma a Padova dal 27 al 29 maggio: dalle Car-T, che nelle leucemie pediatriche mostrano remissioni complete fino all’80-90% dei casi e che oggi trovano nuove applicazioni nelle malattie autoimmuni, agli screening che consentono di diagnosticare precocemente diabete tipo 1 e celiachia, riducendo il rischio di esordi gravi; dai progressi nella lotta alla fibrosi cistica – che grazie alle nuove terapie hanno radicalmente cambiato le prospettive di vita dei pazienti, portando l’aspettativa di vita da circa 25 anni a oltre 60-70 anni – a quelli per la prevenzione della bronchiolite da virus respiratorio sinciziale (Rsv).

Oggi la ricerca consente sempre più spesso di prevedere il rischio di malattia, modificare il decorso delle patologie e costruire cure personalizzate sul singolo bambino, informa la Società italiana di pediatria, in una nota. Una rivoluzione che sta cambiando concretamente prognosi, qualità e aspettative di vita anche nelle condizioni pediatriche più complesse. Ma “accanto ai progressi scientifici emergono anche nuove sfide: l’impatto del digitale sull’infanzia e sull’adolescenza, l’impennata dei disturbi alimentari, le fragilità psicologiche, gli effetti degli stili di vita e dei cambiamenti ambientali sulla salute dei bambini”. Così, la tre giorni di lavori congressuali, tra corsi pratici, letture magistrali e sessioni scientifiche, metteranno a confronto i pediatri italiani sulle principali sfide della salute dei bambini e degli adolescenti.

“La pediatria sta vivendo una fase di cambiamento molto profonda – afferma Rino Agostiniani, presidente Sip – Oggi abbiamo strumenti straordinari per prevenire, diagnosticare precocemente e curare malattie che fino a pochi anni fa avevano prospettive completamente diverse. Ma insieme ai progressi scientifici emergono nuove fragilità legate soprattutto al contesto sociale e ambientale: dal disagio psicologico alle dipendenze digitali sino ai danni del cibo ultraprocessato. Questioni che richiedono alla pediatria non solo competenze cliniche, ma anche una capacità crescente di interpretare i cambiamenti sociali. Il Congresso vuole offrire una lettura integrata di questi cambiamenti e riportare al centro il diritto dei bambini e degli adolescenti a crescere in salute”.

Ampio spazio – si legge nella nota – sarà dedicato all’intelligenza artificiale in pediatria, con focus su diagnosi assistita, machine learning, governance ed etica dell’intelligenza artificiale (Ai). Riflettori puntati anche sulla sostenibilità del sistema sanitario, le cure primarie e la riforma dell’organizzazione territoriale. Si parlerà di malattie rare, oltre che di vaccinazioni, infezioni respiratorie, dolore cronico, antibioticoresistenza. Al centro del dibattito anche i grandi temi della prevenzione dai primi mille giorni alla salute cardiovascolare. Una particolare attenzione sarà dedicata inoltre ai nuovi scenari sociali e culturali che attraversano l’età evolutiva: le nuove forme di abuso e maltrattamento, i bisogni dei bambini con fragilità complesse, i rischi del digitale, i nuovi temi legati alle identità di genere.

La Cerimonia inaugurale si terrà mercoledì 27 maggio alle ore 15.30 presso la Sala Mantegna del Padova Congress. In programma, dopo i saluti delle istituzioni e la relazione del Presidente Sip seguiranno le letture magistrali di: Gianpiero Dalla Zuanna, professore di Demografia all’Università di Padova, dedicata al calo delle nascite e ai cambiamenti demografici in Italia; Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sul tema dei cambiamenti climatici e salute infantile; Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti, sul rapporto tra alimentazione, sostenibilità e salute dei bambini. Le Letture Magistrali proseguiranno anche il 28 e il 29 maggio con ospiti di rilievo internazionale tra cui: Dante Carraro, direttore dell’Ong Medici con l’Africa Cuamm, che parlerà della pediatria nei contesti fragili africani; Franco Locatelli, direttore dell’Oncoematologia dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, che approfondirà le nuove frontiere delle Car-T; Umberto Simeoni, dell’Università di Losanna, su epigenetica e longevità; mentre Li Hong, della Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, presenterà una lettura dedicata alla nutrizione clinica pediatrica.

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