Conte 'attacca' Spalletti: "Napoli ex campione d'Italia? Frase infelice, serve rispetto"

(Adnkronos) – “Spalletti ha detto che ha battuto gli ex campioni d’Italia? Me lo state dicendo voi, per me è una frase infelice. Ha mancato di rispetto e io non mi sarei permesso”. Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato così in conferenza stampa prima del big match di Champions League contro il Chelsea. Il tecnico salentino ha commentato, con toni duri, la frase dell’allenatore della Juventus, che dopo lo scontro diretto di domenica (vinto 3-0 dai bianconeri) aveva parlato del Napoli come degli “ex campioni d’Italia”. 

“Spalletti – aggiunge Conte – è un grandissimo allenatore ma forse dovrebbe state più attento quando parla. Non può dirlo perché mancano ancora 16 partite, poi se ci ha visto così male… Ci ha tolto già lo scudetto, dispiace perché abbiamo fatto tanto per cucirlo e serve rispetto. Gli auguro buona fortuna”. Spalletti ha usato la frase in questione in conferenza stampa dopo Juve-Napoli, ma in precedenza aveva fatto riferimento agli azzurri come i “campioni d’Italia” nella sua analisi post-partita ai microfoni della Rai.  

 

