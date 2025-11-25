8.2 C
Firenze
martedì 25 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Corona e la querela di De Laurentiis: “Sfidiamoci a duello”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
“Sfidiamoci a duello”. Mauro Corona e la querela di Aurelio De Laurentiis, nuova puntata a E’ sempre Cartabianca. Lo scrittore e scultore, come è noto, è stato querelato dal presidente del Napoli per alcuni commenti rilasciati durante il periodo del covid quando il patron azzurro, febbricitante, si recò ad un’assemblea della Lega. La trasmissione di Rete4, condotta da Bianca Berlinguer, ha inseguito De Laurentiis chiedendo ‘clemenza’ per Corona. Il presidente del Napoli ha scelto il silenzio e non ha risposto alle domanda. 

“Un uomo di classe poteva prenderla con spirito. Questo essere un po’ pusillanime…”, dice Corona dopo aver osservato il servizio. “Ormai la querela non si può ritirare, il processo va avanti. Io non ho 600mila euro ma anche se li avessi non glieli darei. Io voglio andare in carcere. Io sono un uomo imprudente nel dialogo, ho sempre paura di beccare una querela. Ma sfidiamoci a duello, come nel Medioevo”, aggiunge. 

“La preoccupazione di ricevere una querela spinge a non esprimersi più come in passato: 600mila euro qua, 600mila là… Non sono mica Trump o Musk. Se stessi per morire, faremmo una puntata e direi qualsiasi cosa: poi potrebbero pure arrivare 3000 querele…”, afferma ancora. De Laurentiis è stato rinviato a giudizio a Roma in un procedimento legato ad operazioni di calciomercato: “Non sono felice di questo inciampo, non godo. Se ci sfidavamo a duello, come un tempo, sì…”, chiosa Corona. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
8.2 ° C
9.7 °
6.3 °
73 %
0.5kmh
5 %
Mer
8 °
Gio
8 °
Ven
10 °
Sab
12 °
Dom
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1638)ultimora (1533)sport (54)demografica (51)attualità (31)Regione Toscana (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati