16.8 C
Firenze
domenica 19 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Da noi… a ruota libera, domenica 19 aprile: gli ospiti di Francesca Fialdini

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Da noi… a ruota libera torna oggi, domenica 19 aprile, con un nuovo appuntamento condotto da Francesca Fialdini. In onda alle 17.20 su Rai1. Tra gli ospiti di oggi: il cantautore Fabrizio Moro, tra i protagonisti del sabato sera di Rai1 con ‘Canzonissima’. Bianca Guaccero, attrice e conduttrice, giurata nella nuova edizione di ‘Dalla strada al palco’.  

Ospiti anche Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua, protagonisti al cinema del film ‘Benvenuti in campagna’; e Maria Vera Ratti e Alessio Lapice interpreti della nuova serie ‘Roberta Valente – Notaio in Sorrento’, in onda la domenica sera su Rai1. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
16.8 ° C
18.4 °
16.2 °
64 %
0.5kmh
100 %
Dom
19 °
Lun
22 °
Mar
21 °
Mer
18 °
Gio
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1796)ultimora (912)Video Adnkronos (253)ImmediaPress (200)sport (101)Tecnologia (70)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati