11.3 C
Firenze
martedì 18 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dal Tg1 di Chiocci alla sorpresa Del Debbio, i programmi tv più social

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nella graduatoria social di ottobre, tra pace a Gaza, cronaca nera, regionali in Calabria e Toscana, attentato a Sigfrido Ranucci, il Tg1 domina tra i programmi d’informazione. Lo attesta la classifica Top 15 Programmi tv d’informazione sui social curata per Primaonline da Sensemakers. Il telegiornale diretto da Gian Marco Chiocci raggiunge 82,2 milioni di video views. A sorpresa, al secondo posto sale inaspettatamente Paolo Del Debbio con ‘Dritto e Rovescio’ (62,6 milioni di video views), mentre al terzo posto sul podio c’è ‘Dentro la Notizia’ di Gianluigi Nuzzi (49 milioni). Il TgLa7 di Enrico Mentana cala al quinto posto, preceduto pure da ‘Fuori dal coro’. Risale la china ‘Report’ tornato on air il 26 ottobre, con l’attentato al curatore in primissimo piano. 

Non univoca risulta a ottobre l’attribuzione del podio, con Gianluigi Nuzzi terzo per video views e Sigfrido Ranucci per interazioni. La classifica ad ottobre dà conto di una importante lievitazione delle performance dei vari brand. I valori crescono perché si entra nel cuore della stagione televisiva. Ma anche perché quello scorso è stato un mese incandescente. Dopo settimane di potenti manifestazioni Pro-Pal, tra l’8 ed il 9 di ottobre si è sancita la pace-tregua a Gaza tra israeliani e Hamas, con Donald Trump protagonista dell’intesa. 

Ci sono stati due appuntamenti elettorali regionali, il primo in Calabria ed il secondo in Toscana. La cronaca nera, fatti di Garlasco in testa, è rimasta caldissima, motore clamoroso di fruizione video e social per varie testate. Il 16 di ottobre, inoltre, c’è stato l’attentato sotto casa a Sigfrido Ranucci, curatore e conduttore di ‘Report’, con la trasmissione che è poi partita con la prima puntata il 26 di ottobre. Fibrillazioni non sono mancate in Usa, Venezuela, e poi ci sono stati altri sussulti gravi del conflitto in Ucraina. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.3 ° C
11.9 °
10.4 °
68 %
6.7kmh
40 %
Mar
9 °
Mer
13 °
Gio
14 °
Ven
11 °
Sab
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1649)ultimora (1549)sport (57)demografica (43)attualità (33)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati