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Demont (Devialet): “Soundsorial unisce tecnologia e design”

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(Adnkronos) – “Con Iqos condividiamo la stessa ambizione: accelerare e sviluppare nuove tecnologie. Questo e il design rappresentano il cuore della mia azienda. Soundsorial va in questa direzione sia in termini di tecnologia sia di design, è un abbinamento perfetto”. Lo ha detto Jacques Demont, deo di Devialet, leader internazionale nell’ingegneria acustica presentando Soundsorial Design, l’installazione realizzata in collaborazione con Iqos e inserita all’interno della settimana del design più rilevante a livello globale. 

La missione di Devialet di riportare il suono al centro dell’esperienza di ascolto, attraverso innovazioni acustiche, incontra lo spirito all’avanguardia di IQOS, che guida il brand in un percorso costante di ricerca e sviluppo. Due culture orientate all’innovazione, unite da una comune ricerca dell’eccellenza. 

“Soundsorial è l’incontro tra il nostro perfetto sound design e l’evoluzione tecnologica. Questo permette di far scoprire ai visitatori i nostri due brand. È incredibile quello che abbiamo sviluppato insieme. Siamo orgogliosi di essere alla Milano Design Week, aspettiamo i feedback dei visitatori, ma sono sicuro che non ci saranno sorprese: rimarranno impressionati” conclude Demont. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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