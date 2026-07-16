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Dopo il trionfo a Wimbledon Sinner si rilassa in Sardegna e fa la spesa al discount

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(Adnkronos) –
A quattro giorni dal trionfo a Wimbledon Jannik Sinner è tornato in Sardegna. Il numero uno del tennis mondiale ha comprato una villa a Porto Rafael e stamattina ha stupito tutti andando a fare la spesa in un discount alle porte di Palau. In attesa di riprendere la racchetta in mano per i Masters 1000 e gli Us Open è tornato in Gallura per rilassarsi. Era qui un mese fa per perfezionare l’acquisto della sua nuova residenza estiva, ma sono ormai rituali le sue vacanze nel Nordest della Sardegna tra uno slam e l’altro. Clienti e dipendenti stamattina hanno sgranato gli occhi e tirato fuori gli smartphone quando hanno visto Sinner aggirarsi tra gli scaffali dell’Md di Palau. “È venuto qui stamattina e le colleghe si sono fatte le foto – confermano dal discount -. Per tutti noi è stata una bellissima sorpresa”. 

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