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Mare, Musumeci: “Underwater e spazio sfide priorità per il governo”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Questo governo è riuscito a fare del mare e della dimensione subacquea una priorità e una sfida che, insieme al mondo dello spazio, può dare all’Italia un prestigio internazionale”. Lo ha dichiarato Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, durante la presentazione del 1° Rapporto nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana organizzata al Senato su iniziativa della senatrice Simona Petrucci, presidente dell’Intergruppo Parlamentare sull’Economia del Mare.  

“L’Italia – ha proseguito il ministro – è fra i primi in Europa a lavorare sulla subacquea e siamo fra i primi ad esserci dotati di un quadro normativo senza il quale ci sarebbe un farwest. Il compito del contesto normativo è ora inserire sostenere questo processo di crescita per le imprese dell’underwater. Esaurito il Pnrr dobbiamo guardare a degli obiettivi concreti d’accordo con l’Ue per stimolare le piccole e medie imprese a sfidarsi sulla dimensione subacquea che non sarà più solo militare ma sempre aperta al mondo civile, interessata a conoscere i fondali marini. Conosciamo appena il 27% del mondo subacqueo ed è qui la sfida che deve vedere il mondo scientifico accompagnato dall’attività di governo”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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