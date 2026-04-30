Due ebrei accoltellati a Londra, il momento in cui l’aggressore viene fermato

(Adnkronos) – È arrivato “regolarmente, da bambino” dalla Somalia l’uomo di 45 anni fermato per i fatti di Golders Green, sobborgo a nord di Londra. Lo ha confermato stamani alla Bbc il ministro degli Interni britannico, Shabana Mahmood, dopo i pochi dettagli riferiti ieri dalle autorità sul cittadino britannico arrestato con l’accusa di tentato omicidio per la duplice aggressione. L’uomo, ha riferito ieri il capo della Metropolitan Police, Mark Rowley, ha precedenti per gravi episodi di violenza e soffre di problemi di salute mentale. Trasportato in ospedale subito dopo il fermo, durante il quale gli agenti hanno utilizzato il taser, è stato poi dimesso e trasferito in un commissariato di Londra.

Nel momento dell’arresto, spiega la polizia di Londra pubblicando il video sui social, “il sospettato si rifiuta di mostrare le mani, si mostra violento e continua a rappresentare una chiara minaccia”. “Affidandosi solo al loro addestramento, al coraggio e ai taser, gli agenti lo hanno fermato mentre lui continuava a tentare di aggredirli e accoltellarli”, ha spiegato la polizia.

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