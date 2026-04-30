‘Marvels of Saudi Orchestra’, arriva a Roma il concerto con ospite Andrea Bocelli

(Adnkronos) –

Arriva a Roma il concerto della ‘Marvels of Saudi Orchestra’, in programma questo maggio. L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Andrea Bocelli, insieme all’Orchestra e al Coro Nazionale Saudita e alle arti performative saudite.

Il tour ha toccato Parigi, Città del Messico, New York, Londra e Tokyo, per poi fare ritorno a Riyadh e proseguire verso la Sydney Opera House, il Château de Versailles e il Maraya Theater di AlUla, affermandosi come piattaforma di scambio culturale tra Arabia Saudita e pubblico internazionale. La tappa di Roma, capitale della tradizione artistica e musicale europea, assume un valore particolare, confermando il ruolo della musica come linguaggio condiviso capace di favorire il dialogo tra culture. Il programma includerà opere saudite, italiane e internazionali, eseguite dall’Orchestra e dal Coro Nazionale Saudita insieme a musicisti italiani sotto la direzione del Maestro Marcello Rota, con la partecipazione di Andrea Bocelli, tra gli artisti più celebrati al mondo.

La serata presenterà inoltre arti performative tradizionali saudite, tra cui Ardah Wadi AlDawasir, Al-Khatwa e Yanbaawi, offrendo un’esperienza artistica che unisce musica, movimento e poesia. “Questa tappa rappresenta un’opportunità per condividere l’arte saudita e sviluppare un dialogo creativo con talenti internazionali”, ha dichiarato Paul Pacifico, CEO della Music Commission. L’appuntamento di Roma conferma l’impegno della Commissione nel sostenere i talenti sauditi e promuovere la collaborazione culturale a livello globale.

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