29.2 C
Firenze
domenica 7 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

“Due gelati 44 euro”, la denuncia di una turista americana a Roma

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
“Due coppette di gelato, 44 euro: una trappola per turisti”. Dilaga su Facebook il post di una turista americana, Nicole Ann, che denuncia il trattamento ricevuto (e il conto pagato) in una gelateria del centro di Roma. “Ci siamo fermati per un gelato e abbiamo chiesto due coppette piccole. Ci ha dato la porzione più piccola dicendo che avevamo diritto a tre palline di gelato. Poi ha iniziato ad aggiungere guarnizioni come cannoli e macarons, lasciando intendere che fossero gratis. Siamo andati a pagare e il conto era di 44 euro per due gelati. Mi è sembrato che dicesse 14, quindi non me ne sono nemmeno accorta finché non ho guardato lo scontrino”, scrive nel post che – dal gruppo Rome Travel Tips · Italy · Sistine Chapel · Colosseum · Vatican – rimbalza di pagina in pagina. “Onestamente non era nemmeno buono. Il peggiore di tutti i gelati che ho mangiato, non sono riuscita nemmeno a finirlo. Ci sono diverse gelaterie in città, ma questa era vicino a Piazza di Spagna. Una trappola per turisti”, conclude. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
29.2 ° C
30 °
28.1 °
47 %
3.6kmh
1 %
Dom
28 °
Lun
30 °
Mar
30 °
Mer
31 °
Gio
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2101)ultimora (1139)ImmediaPress (284)Video Adnkronos (271)sport (89)salute (73)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati