12.7 C
Firenze
martedì 19 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ebola in Congo, sale il bilancio dell’epidemia: 131 morti. Il contagio si estende

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ salito a 131 morti il bilancio dell’epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo, mentre si contano almeno 513 casi sospetti. Lo ha riferito il portavoce del governo di Kinshasa, precisando che i contagi si sono estesi anche ad altre aree dell’est del Congo dopo i primi casi nella provincia di Ituri.  

Intanto, i Centri di controllo e prevenzione delle malattie americani (Cdc) hanno dato notizia di due casi confermati e di una vittima in Uganda per l’epidemia di Ebola che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato emergenza internazionale. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.7 ° C
13.4 °
10.8 °
81 %
0.5kmh
40 %
Mar
22 °
Mer
25 °
Gio
28 °
Ven
29 °
Sab
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2348)ultimora (1203)Video Adnkronos (419)ImmediaPress (236)lavoro (107)salute (98)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati