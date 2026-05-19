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Putin a Pechino per vedere Xi: “Livello rapporti senza precedenti”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Vladimir Putin arriva oggi a Pechino per un incontro con Xi Jinping, con il quale celebrerà, sono le sue parole, relazioni “veramente a un livello senza precedenti”, neanche una settimana dopo la visita in Cina di Donald Trump. Secondo una nota del Cremlino, il presidente russo e il presidente cinese discuteranno come “rafforzare ulteriormente” il partenariato strategico tra Russia e Cina e “scambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali”. 

Domenica, subito dopo l’annuncio della visita di Putin, i due leader si erano scambiati “lettere di congratulazioni” per celebrare i 30 anni del partenariato strategico tra Russia e Pechino, con Xi che aveva affermato che la cooperazione tra i due Paesi si è “continuamente approfondita e consolidata”. E in un videomessaggio al popolo cinese diffuso oggi, Putin ha dichiarato che le relazioni hanno raggiunto “un livello veramente senza precedenti” e che “il commercio tra Russia e Cina continua a crescere”. “La stretta relazione strategica tra Russia e Cina svolge un ruolo importante e stabilizzante a livello globale. Senza allearci contro nessuno, cerchiamo la pace e la prosperità universale”, ha rivendicato il presidente russo. 

Putin e il suo “amico di vecchia data” Xi dovrebbero anche firmare una dichiarazione congiunta dopo i colloqui previsti per domani.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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