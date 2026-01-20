10 C
Firenze
martedì 20 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Elon Musk, scontro con Ryanair: “Quanto costa acquistarvi?”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Si riaccende la disputa tra Elon Musk e Ryanair. Il miliardario proprietario, tra le altre aziende, di Tesla ha intrapreso una vera e propria crociata contro la compagnia aerea low cost, rigorosamente dal suo account X, rea di aver chiuso le porte al Wi-Fi a bordo, servizio offerto dalla sua Starlink. Mentre nelle settimane scorse Musk aveva discusso con il Ceo della compagnia, stavolta ha risposto direttamente a un post di Ryanair. 

Quando su X Ryanair ha fatto l’ennesima battuta contro il WiFi a bordo, Musk ha risposto con un eloquente, quanto provocatorio: “Quanto costa acquistarvi?”. Poi il miliardario ha riproposto un tormentone già visto negli scorsi giorni: “Voglio comprare Ryanair e reinstaurare Ryan come legittimo sovrano”, ha scritto, rispondendo a se stesso, e facendo intendere di voler quindi soppiantare gli attuali piani alti della compagnia. 

Questi commenti fanno seguito a un sondaggio lanciato da Musk direttamente sul suo profilo X con il seguente questito: “Dovrei acquistare Ryanair e reinstaurare Ryan come suo legittimo sovrano?, l’80% degli utenti ha votato sì. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
10 ° C
10.4 °
7.6 °
63 %
6.7kmh
20 %
Mar
9 °
Mer
10 °
Gio
10 °
Ven
8 °
Sab
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1219)ultimora (1083)Eurofocus (55)demografica (43)sport (38)vigili del fuoco (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati