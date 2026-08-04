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Europei fondo, Taddeucci oro nella 10 km donne, Caponi bronzo

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(Adnkronos) – L’azzurra Ginevra Taddeucci ha vinto la medaglia d’oro nella 10 km femminile di nuoto di fondo agli Europei di Parigi, per la prima volta nella distanza olimpica. Nelle acque della Senna l’italiana ha avuto la meglio sull’ungherese Viktória Mihalyvari-Farkas che chiude seconda davanti all’altra italiana Linda Caponi, che conquista il bronzo. Dopo l’argento mondiale conquistato un anno fa, la poliziotta fiorentina trionfa nella 10 km, riportando all’Italia un titolo continentale che mancava da dieci anni, dai tempi del successo di Rachele Bruni. 

La Taddeucci, già bronzo su questa distanza due anni fa alle Olimpiadi di Parigi ha trionfato con il tempo di 2:07.49.90. Sul podio anche l’altra azzurra Linda Caponi, terza a 13″58 dalla connazionale, che si mette al collo la prima medaglia in acque libere della carriera. L’ungherese Viktoria Mihályvári-Farkas chiude a 9″71 dalla 29enne toscana. 

Si tratta della quarta medaglia d’oro per l’Italia agli Europei, dopo quelle nel team eventi di tuffi, nel trampolino da 3 metri sincro misto e quella della stessa Pellacani nel trampolino da un metro. In tutto, con questo successo e col podio di Caponi, per gli azzurri fino a ora sono arrivate 11 medaglie a Parigi.
 

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