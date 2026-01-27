Fabrizio Corona indagato per diffamazione, Lorenzo Pellegrini chiede risarcimento di 100mila euro

(Adnkronos) –
Un risarcimento di almeno 100mila euro è stato chiesto dal calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini nei confronti di Fabrizio Corona, indagato per diffamazione dalla procura di Roma in relazione a una intervista apparsa su ‘dillingernews.it’ a una 25enne che ha accusato falsamente di stalking l’ex capitano giallorosso.
La richiesta, contenuta nella costituzione di parte civile depositata oggi all’udienza preliminare dal legale del calciatore, l’avvocato Federico Olivo, riguarda anche la ragazza, di origini romene, indagata a sua volta per calunnia e diffamazione ai danni di Pellegrini. L’udienza preliminare è stata aggiornata al prossimo 17 marzo.
—
cronaca
webinfo@adnkronos.com (Web Info)