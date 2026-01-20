10 C
Firenze
martedì 20 Gennaio 2026
Femminicidio Federica Torzullo, domani udienza di convalida in carcere per il marito

(Adnkronos) – E’ fissata per domani alle 11 nel carcere di Civitavecchia l’udienza di convalida per Claudio Carlomagno, fermato dopo il ritrovamento del corpo della moglie, Federica Torzullo, ad Anguillara.  

L’uomo, accusato di omicidio aggravato dalla relazione affettiva e occultamento di cadavere, comparso ieri davanti ai pm è rimasto in silenzio. Gli inquirenti puntano a ottenere un’ammissione, elementi sul movente, sull’arma utilizzata che non è stata ancora trovata, e sulla dinamica dei fatti. 

Intanto dal decreto di fermo firmato dal pm Gianluca Pignotti, titolare dell’inchiesta insieme al procuratore Alberto Liguori, è emerso che Carlomagno avrebbe tentato di dare fuoco e fare a pezzi il corpo della moglie per “ostacolarne il riconoscimento” e che l’uomo sarebbe stato in procinto di darsi alla fuga.  

“La dissimulazione della propria condotta, il contegno non collaborativo, il difficile contesto territoriale, consentono ragionevolmente di ritenere che un soggetto ormai privo di legami affettivi e professionali e deradicalizzato dal suo contesto abitativo, raggiunto dalla notizia del ritrovamento del corpo della vittima, sia in procinto di darsi alla fuga”, si legge ancora nel decreto.  

Intanto oggi pomeriggio presso l’istituto di medicina legale della Sapienza si svolgerà l’autopsia sul corpo di Federica. 

