13.4 C
Firenze
venerdì 15 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Festival di Cannes, John Travolta riceve a sorpresa la Palma d’oro d’onore

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Palma d’oro d’onore a sorpresa per John Travolta, consegnata dal delegato generale del Festival di Cannes Thierry Frémaux poco prima della proiezione di ‘Volo notturno per Los Angeles’, il suo primo film da regista. ”Non mi sarei mai aspettato di ricevere questo premio”, ha detto un Travolta visibilmente emozionato, stringendo la statuetta tra le mani. Per lui, questo riconoscimento è ”oltre l’Oscar”, una statuetta che non ha mai vinto, pur avendo ottenuto due candidature nel corso della sua carriera. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.4 ° C
13.9 °
12.1 °
90 %
1kmh
75 %
Ven
15 °
Sab
18 °
Dom
22 °
Lun
22 °
Mar
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2233)ultimora (1163)Video Adnkronos (366)ImmediaPress (221)lavoro (116)salute (98)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati