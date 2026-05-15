13.4 C
Firenze
venerdì 15 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Imprese, Ghezzi (InfoCamere): “Con app Impresa Italia dati a portata di smartphone”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – ““Ciò che possiamo fare oggi, grazie all’app del Registro Imprese denominata ‘Impresa Italia’, è mettere a disposizione dell’imprenditore, direttamente sul suo smartphone, tutti i dati della sua azienda, come visure e bilanci.  

Inoltre, grazie alla Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd), contiamo di integrarla nel giro di qualche mese anche con le altre dieci autocertificazioni principali”. Lo ha detto Paolo Ghezzi, direttore generale di InfoCamere, partecipando al convegno nazionale “Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent’anni di storia del Registro delle Imprese”, oggi a Padova. L’appuntamento, promosso da Camera di Commercio di Padova, Unioncamere e InfoCamere, è stato occasione per celebrare i 30 anni dall’entrata in funzione del Registro delle Imprese che ha rappresentato e rappresenta un’innovazione significativa nel processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa a supporto delle imprese e della trasparenza del sistema economico. 

La app ‘Impresa Italia’ vuole rispondere alle criticità emerse dall’indagine di Fondazione Promo PA, presentata nel corso dell’evento padovano. La ricerca ha “ha esaminato nello specifico i costi a carico delle imprese per le dieci autocertificazioni più diffuse, dal certificato antimafia al Durc (Documento unico di regolarità contributiva ), fino alla certificazione dei debiti tributari – fa sapere Ghezzi – rivelando che l’onere complessivo per le aziende supera i 600 milioni di euro all’anno”, conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.4 ° C
13.9 °
12.1 °
90 %
1kmh
75 %
Ven
15 °
Sab
18 °
Dom
22 °
Lun
22 °
Mar
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2233)ultimora (1163)Video Adnkronos (366)ImmediaPress (221)lavoro (116)salute (98)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati