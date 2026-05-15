Imprese, Prete (Unioncamere): “Sistema camerale semplifica attività della Pa”

(Adnkronos) – “Con il Registro delle Imprese, tramite InfoCamere, il sistema camerale si pone al centro della Pubblica Amministrazione del Paese.

È uno strumento che serve a molteplici scopi ma vorrei sottolinearne uno in particolare: offre quella semplificazione che rappresenta il bisogno primario del mondo produttivo, cioè sempre meno burocrazia. Dobbiamo arrivare a non dover più fornire certificati: grazie al ‘Cassetto digitale dell’Imprenditore’, oggi app ‘Impresa-italia.it’, qualunque amministrazione pubblica può oggi attingere ai dati di un’azienda senza richiederle ripetutamente gli stessi documenti. Questo vale per molte altre iniziative, come lo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap), gestito attraverso la piattaforma messa in campo dal sistema camerale”. Sono queste le parole di Andrea Prete, Presidente Unioncamere, partecipando questa mattina a Padova al convegno nazionale “Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent’anni di storia del Registro delle Imprese”. Un incontro organizzato anche per celebrare i 30 anni dall’entrata in funzione del Registro delle Imprese che ha rappresentato – e rappresenta ancora – un’innovazione significativa nel processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa a supporto delle imprese e della trasparenza del sistema economico.

Per Prete il trentennale è “un traguardo molto importante, soprattutto perché parliamo di un’iniziativa nata in Italia – prima in Europa – con l’obiettivo di trasformare il registro cartaceo delle imprese in un registro telematico – riprende – È stata un’intuizione straordinaria, che ci ha permesso di dotarci di quello che ritengo il miglior Registro delle Imprese d’Europa. Non si tratta solo dell’anagrafe di tutte le aziende – dice – in un’era in cui i dati sono fondamentali, disporre di una tale mole di informazioni ci consente di effettuare ogni tipo di analisi sull’andamento dell’economia – spiega – È un registro dinamico: minuto per minuto, sappiamo come si muove il sistema produttivo. Monitoriamo la nascita delle startup e le loro fluttuazioni. Abbiamo a disposizione una serie di informazioni che servono a chi governa per prendere le decisioni migliori. Oggi, grazie anche all’intelligenza artificiale possiamo incrementare ulteriormente la nostra capacità di analisi e l’output del sistema”, conclude.

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