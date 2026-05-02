Formula 1 Gp Miami, oggi Sprint Race e qualifiche: orario tv in chiaro

(Adnkronos) – La Formula 1 in pista oggi a Miami per la gara Sprint alle 18 italiane di sabato 2 maggio e per le qualifiche che alle 22 decideranno – in diretta tv e streaming – la griglia di partenza in vista del Gp in programma domani, domenica 3 maggio. Nella Sprint, in pole position scatta Lando Norris: il britannico, campione del mondo in carica, va a caccia del primo acuto con una McLaren aggiornata. Accanto a lui, in prima fila, la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del Mondiale 2026 dopo i primi 3 appuntamenti. La Ferrari insegue dalla quarta posizione con Charles Leclerc e dalla settima con Lewis Hamilton.

Prima fila:



1. Lando Norris – McLaren

2. Kimi Antonelli – Mercedes

Seconda fila:



3. Oscar Piastri – McLaren

4. Charles Leclerc – Ferrari

Terza fila



5. Max Verstappen – Red Bull

6. George Russell – Mercedes

Quarta fila



7. Lewis Hamilton Ferrari

8. Franco Colapinto Alpine

Quinta fila



9. Isack Hadjar Red Bull

10. Pierre Gasly Alpine

Sesta fila



11. Gabriel Bortoleto – Audi

12. Nico Hulkenberg – Audi

Settima fila



13. Oliver Bearman – Haas

14. Alex Albon – Williams

Ottava fila



15. Carlos Sainz – Williams

16. Arvid Lindblad – Racing Bulls

Nona fila



17. Liam Lawson – Racing Bulls

18. Esteban Ocon – Haas

Decima fila



19. Sergio Perez – Cadillac

20. Valtteri Bottas – Cadillac

Undicesima fila



21. Fernando Alonso – Aston Martin

22. Lance Stroll – Aston Martin.

Sabato 2 maggio



Ore 18 Sprint

Ore 22 Qualifiche

Domenica 3 maggio



Ore 22 Gran Premio

Gp Miami, dove vederlo

Tutti gli appuntamenti del Gp di Miami saranno visibili in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e Now. La Sprint e le qualifiche di oggi saranno visibili anche in chiaro su TV8 e Tv8.it. Il Gran Premio saranno visibili anche in chiaro, in differita su Tv8 alle 23.30.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)