Serie A, oggi Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Como e Napoli in campo oggi per la 35esima giornata della Serie A. Il match – in diretta tv e in streaming – è in programma alle 18 di oggi, sabato 2 maggio. I lariani padroni di casa, quinti in classifica con 61 punti, vanno a caccia di una vittoria per tenere vive le speranze di acciuffare la qualificazione alla Champions League. I partenopei, secondi con 69 punti a 10 lunghezze dall’Inter capolista, devono fare risultato per non consegnare lo scudetto ai nerazzurri. In caso di k.o. del Napoli, l’Inter potrebbe festeggiare davanti alla tv.

Como – (4-2-3-1) – Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas

Napoli – (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.

La partita Como-Napoli, valida per la 34esima giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv e in streaming da Dazn alle 18.

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