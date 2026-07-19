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Formula 1, oggi Gp Belgio: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 19 luglio, il Mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio – in diretta tv e streaming – con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica Piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen. Si ricomincia dopo il successo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gp di Gran Bretagna, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e l’altra Rossa di Lewis Hamilton.  

 

La griglia di partenza del Gran Premio del Belgio di Formula 1: 

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 

2. Max Verstappen (Red Bull) 

3. George Russell (Mercedes) 

4. Charles Leclerc (Ferrari) 

5. Lewis Hamilton (Ferrari) 

6. Oscar Piastri (McLaren) 

7. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 

8. Gabriel Bortoleto (Audi) 

9. Liam Lawson (Racing Bulls) 

10. Pierre Gasly (Alpine) 

11. Franco Colapinto (Alpine) 

12. Nico Hulkenberg (Audi) 

13. Lando Norris (McLaren), penalizzato di dieci posizioni per sostituzione di componenti 

14. Carlos Sainz (Williams) 

15. Oliver Bearman (Haas) 

16. Alexander Albon (Williams) 

17. Esteban Ocon (Haas) 

18. Valtteri Bottas (Cadillac) 

19. Sergio Perez (Cadillac) 

20. Isack Hadjar (Red Bull), penalizzato e parte in fondo allo schieramento 

21. Fernando Alonso (Aston Martin), penalizzato e parte in fondo allo schieramento. 

22. Lance Stroll (Aston Martin), penalizzato di dieci posizioni. 

 

Il Gp del Belgio di Formula 1 sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre la visione in chiaro sarà garantita da TV8 ma soltanto in differita alle ore 18. Appuntamento disponibile anche in streaming su Sky Go, NOW e, quando previsto, TV8.it. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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