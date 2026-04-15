Frana a Niscemi, 13 indagati: ci sono anche Musumeci e Schifani

(Adnkronos) – Sono tredici le persone indagate dalla Procura di Gela (Caltanissetta) nell’ambito della inchiesta sulla frana di Niscemi (Caltanissetta) per disastro colposo. Lo ha detto il Procuratore capo Salvatore Vella nel corso di una conferenza stampa in Tribunale. Sono decine le audizioni condotte dalla magistratura, che ha sentito in questi mesi tecnici, funzionari e dirigenti, tutti ascoltati come persone informate sui fatti. Oggi la svolta.

Tra i 13 indagati per la frana risultano iscritti anche gli ultimi quattro presidenti della Regione siciliana, in carica dal 2010 al 2026: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e il Governatore in carica Renato Schifani. E’ quanto emerge dall’indagine coordinata dalla Procura di Gela per disastro colposo.

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