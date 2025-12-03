Galli: “Andai con Donadoni a dormire da Sacchi, urlava di notte per il fuorigioco”

12.6 C
(Adnkronos) –
Filippo Galli e un aneddoto tutto da ridere su Arrigo Sacchi, leggendario allenatore del Milan oggi 79enne. L’ex difensore ha raccontato la storia al podcast ‘Doppio Passo’, tra i sorrisi: “Sacchi era uno maniacale. Io ricordo che una sera con Donadoni andammo a dormire a casa sua a Fusignano, perché dovevamo andare il giorno dopo a un convegno. Io e Roberto eravamo in questa camera, ma a un certo punto sentiamo gridare qualcuno e ci alziamo. Tendiamo le orecchie e che succede? Era Arrigo Sacchi, chiamava il fuorigioco nella notte”.  

 

Galli ha aggiunto: “Chiamava ‘fuoriiii’, mentre dormiva. Non sto scherzando. Era davvero maniacale, Roberto se lo ricorderà senz’altro” ha aggiunto l’ex difensore, al Milan dal 1983 al 1996, per chiudere un aneddoto che dice molto su uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio.  

sport

