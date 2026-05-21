Galliani e la ‘frecciata’ all’Inter: “In Italia unico caso in cui i terzi sono diventati primi”

(Adnkronos) – “Capello aveva vinto altri due scudetti sul campo, con la Juventus. L’Italia è l’unico caso del mondo in cui il terzo diventa primo. In cielo gli ultimi diventano i primi, sulla terra i terzi sono diventati primi”. Lo ha detto l’ex ad del Milan e del Monza Adriano Galliani, tornando a parlare della vicenda Calciopoli (e dello scudetto non assegnato alla Juve nel 2006) durante la presentazione a Solomeo della lista dei 100 candidati all’European Golden Boy, il premio riservato al miglior under 21 dell’anno nei campionati europei.

Nel corso dell’evento di ieri, mercoledì 20 maggio, Galliani ha parlato soprattutto della crisi del calcio italiano: “Io sono diretto, dipende dai fatturati. E per incrementare i fatturati servono prima di tutto gli stadi. Un impianto bello aiuta a vendere i diritti tv, è una conseguenza. Una volta eravamo un campionato di arrivo, ora siamo un campionato di passaggio”.

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