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Giovane trovato morto in un garage a Vasto: fermato il padre

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(Adnkronos) – Il padre di Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni trovato morto ieri pomeriggio a Vasto (Ch), nel garage di un complesso residenziale in cui viveva, è in stato di fermo e si trova in caserma. Lo conferma il difensore dell’uomo, l’avvocato Massimiliano Baccalà, che si trova insieme al suo assistito. Il fermo sarebbe scattato al termine del lungo interrogatorio che si è svolto la notte scorso nella caserma dei carabinieri della città abruzzese. 

Il ragazzo è stato trovato ieri pomeriggio dalla mamma, cassiera al Conad di Vasto, con i segni di diverse coltellate sul corpo.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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